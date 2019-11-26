Владивосток, , 07:31 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, отвечая на вопросы журналистов, сделал важное для жителей Дальнего Востока заявление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На встрече с журналистами во Владивостоке во вторник, 26 ноября, он заявил, что мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей ДФО будет продлён. По словам полпреда, соответствующие документы находятся на подписи у председателя правительства Дмитрия Медведева, пишет PrimaMedia.

«Все документы готовы, согласованы и находятся на подписи у председателя правительства. Никаких сомнений в том, что мораторий будет продлен, нет», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оператор системы ГЛОНАСС уклонился от комментариев относительно моратория на временный порядок ввоза автомобилей, действие которого закончилось 22 ноября.