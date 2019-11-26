Владивосток, , 06:17 — REGNUM Срок действия моратория на ввоз автомобилей без установки на них системы ГЛОНАСС истёк 22 ноября, обещанного продления со стороны правительства России пока не последовало, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во Владивостоке на складах временного хранения скопилось огромное количество новых автомобилей, привезённых из Японии, однако, поставить их на учёт без кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» нет никакой возможности. Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обещал продлить мораторий, однако такой документ по настоящее время не подписан.

При этом о дальнейшей судьбе моратория не известно даже оператору. Как пишет DEITA.RU в дирекции по информации и внешним связям, АО «ГЛОНАСС» не смогли прокомментировать данный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке население возмущено отказом властей в продлении моратория на временные правила ввоза автомобилей, которые принуждают устанавливать кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС», вокруг которой коммерсанты создали спекулятивный ажиотаж.