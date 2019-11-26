Москва, , 02:51 — REGNUM Деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой, заявил 25 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя предложение главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

По словам главы российского правительства, освобождение малоимущих от уплаты налога потребует формализации этого статуса и исключения из указанной группы тех граждан, которые могут «посчитать себя незаслуженно обойденными».

«Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он добавил, что идея действительно прорабатывалась и остается сейчас, но ее реализация сопряжена с названными сложностями.

Напомним, предложение освободить от НДФЛ малоимущих жителей России Костин высказал в сентябре 2019 года на Московском финансовом форуме.

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