Москва, , 21:50 — REGNUM Предложение дать людям возможность переводить деньги без комиссии с карты зарплатного банка на счета этого же физического лица в другие банки выдвинуты Банком России, передаёт 25 ноября РБК.

Соответствующая инициатива изложена в докладе ЦБ «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

Напомним, в настоящее время перевод денег с зарплатной карты на счёт в другой банк человек вынужден осуществлять с комиссией. Это и другие «препятствия для конкуренции», отмечает Банк России, «снижают стимулы других финансовых организаций давать лучший продукт».

Банк России также предлагает дать возможность гражданам получать зарплату через систему быстрых платежей по номеру телефона. Таким образом, работодатель не сможет ограничить работника в выборе банка.

Предлагается и ввести несколько зарплатных банков на выбор, если речь идёт о том, что работодатель — это госкомпания.

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