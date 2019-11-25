Сеул, , 21:14 — REGNUM Одна из крупнейших судостроительных корпораций Южной Кореи Samsung Heavy была оштрафована властями США на 75 млн долларов. Благодаря уплате штрафа, компания избежит судебного разбирательства в связи с участием в коррупционных схемах.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, топ-менеджмент Samsung Heavy с 2007 по 2013 год перечислил в общей сложности 20 млн долларов некоему посреднику из Бразилии, чтобы заполучить выгодные контракты. При этом, руководству корпорации было известно, что часть этих денег идёт на подкупы чиновников и членов Совета директоров нефтяной госкомпании Petrobras. Затем Petrobras выбирала Samsung Heavy в качестве подрядчика на строительство нефтяных танкеров.

Что касается штрафа, то 50% будет уплачено в бюджет США в течение 10 рабочих дней. Ещё половину получит Бразилия в качестве компенсации ущерба.