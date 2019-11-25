Москва, , 19:15 — REGNUM Арестованная по делу о злоупотреблении полномочиями замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная отрицает свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката чиновницы Илью Брыка.

По его словам, на заседании Пресненского суда обвиняемая заявила, что действия, которые ей инкриминируются, не входили в её компетенцию. Голосная подчеркнула, что её задачей не является выезд на места, а потому она «никогда не видела никаких приборов пломбирования».

Как передавало ИА REGNUM, следствие полагает, что Ирина Голосная приказала сотрудникам Росалкогольрегулирования подготовить заключение о том, что оборудование одной из пивоваренных компаний для передачи данных в систему ЕГАИС опломбировано, будучи при этом осведомлённой, что оно не соответствует стандартам.

В результате этого, по данным СК, компания смогла уклониться от уплаты налогов на 58 млн рублей, что нанесло ущерб государству на соответствующую сумму.

Сегодня пресненский суд Москвы избрал для чиновницы меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защита заявила о намерении обжаловать данный вердикт в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

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