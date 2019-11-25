Москва, 25 ноября 2019, 18:59 — REGNUM Оценивать доход заёмщиков по карточным транзакциям предложено крупными российским банками, передаёт 25 ноября РБК.
Это предложение зафиксировано в проекте, разработанном бюро кредитных историй «Эквифакс». Цель — найти адекватный способ оценить доходы тех заёмщиков, которые не готовы предоставить документы о доходах, то есть рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН).
Использовать этот метод могут, по оценке издания, 15 банков на территории РФ. В «Эквифаксе» отметили, что в рассмотрении этой инициативы задействованы эксперты Банка России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Национального бюро кредитных историй, в третьем квартале текущего года в РФ сократилось число «плохих» заёмщиков.
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