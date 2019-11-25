Симферополь, , 17:41 — REGNUM В Крыму открыли 40-километровую дорогу Саки — Орловка, отремонтированную в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом 25 ноября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Когда компания «Центродорстрой» выиграла конкурс, мы понимали, что отрезок будет выполнен в срок, знаем, что в компании сосредоточены достаточно большие мощности, квалифицированный персонал. Произведена укладка 337 тысяч квадратных метров асфальтобетона, оборудовано 18 остановочных павильонов, восстановлено 6 тысяч квадратных метров тротуаров и установлено барьерное ограждение», — отметил Аксёнов.

По его словам, подрядчику осталось нанести разметку на части дороги, установить знаки и смонтировать остановочные павильоны. Протяженность ремонтируемого участка дороги Саки — Орловка составляет 41,9 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что в Крыму нет рисков срыва объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — подрядчики успевают завершить все работы в срок.

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