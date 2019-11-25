Москва, , 13:34 — REGNUM Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил, что Москве незачем равняться на темпы строительства метрополитена в Китае. Об этом он рассказал в интервью изданию «Российская газета».

В московском метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам заммэра, Китай используют не такую стратегию строительства метрополитена, как Москва.

«У них при их количестве населения совсем другая стратегия: строят на расстоянии 150−200 км от Пекина новые города по миллиону жителей. Затем возят их на работу на поездах со скоростью 360 километров в час. 30 минут — и человек на месте», — отметил Хуснуллин.

Однако по срокам Москва, как заявил заммэра, и дешевле, и быстрее — за девять лет в столице построили почти 50% той протяженности линий, что была в 2010 году. В итоге более четырех миллионов человек получили метро в пешей доступности.