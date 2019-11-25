Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM

Рост объема депозитов у граждан России может свидетельствовать не о росте благосостояния, а о том, что граждане предпочитают этот финансовый инструмент покупке ценных бумаг, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 25 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя публикацию рейтинга РИА Новости.

Как сообщалось ранее, согласно данному исследованию, банковские депозиты граждан России постепенно увеличиваются и в настоящее время составляют в среднем 200 тыс. рублей на человека. За год объем депозитов увеличился на 9% до 29,4 трлн рублей. В сравнении с 2011 годом объем депозитов почти утроился.

« Из представленной информации сложно делать какие-то выводы. Средний размер депозита — 200 тыс. рублей, но какова доля граждан, у которых эти депозиты есть?

Рост объема депозитов не обязательно свидетельствует о росте благосостояния. Во-первых, утроение за 8 лет — это выше показателей инфляции, но это и не какие-то аномально высокие темпы роста. Эти темпы, вероятно, свидетельствуют о росте неравенства.