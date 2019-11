Кампала, , 12:20 — REGNUM Угандийские экспортеры свежих продуктов нашли новую возможность отправлять фрукты и овощи напрямую в Москву, а не через Дубай. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, компания Icemark — Africa Ltd / FFP Ltd осуществила первую в истории прямую доставку 125 коробок авокадо в Москву. На мероприятии по отправке авокадо присутствовала представитель Угандийского совета по содействию экспорту Бренда Опус вместе с управляющим директором FFP Ltd Кристьяном и российским покупателем Евгением Семиковым.

Евгений Семиков, представитель российской компании, по словам журналистов, с оптимизмом отреагировал на сделку и ожидает, что объемы экспорта FFP Ltd в Россию вырастут до 20 тонн в месяц. Со своей стороны, директор Icemark — Africa Ltd / FFP Ltd заявил, что он был рад выйти на российский рынок, хотя, отметил, что для отправки груза потребовалось много времени.

«Документации, необходимой для отправки авокадо в Россию, было очень много, но Совет по содействию экспорту оказал нам поддержку; логистика и связь с Россией и поиск постоянных поставщиков — вот некоторые из проблем, с которыми приходится сталкиваться», — заявил директор FFP.

Он добавил, что планирует экспортировать больше продуктов, включая папайю, ананас и перец чили.

По данным журналистов издания, угандийские свежие продукты традиционно пользуются спросом на европейском, восточноафриканском в последнее время на арабском рынках.