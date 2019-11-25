Магас, , 11:52 — REGNUM В 10 раз вырастет объем денежных средств на покупку лекарств для льготников в Ингушетии. Такое решение приняли власти региона, работая над основным экономическим документом на 2020 год.

«Правительство Ингушетии предложило проект бюджета, где на льготников полагается не 13 миллионов, как было ранее, а 138,6 млн рублей», — цитирует интернет-газета «Ингушетия» представителя общественной организации «Монитор пациента».

Тем не менее, как отмечают в организации, этих денег все равно недостаточно, чтобы полностью обеспечить больных в республике лекарствами за госсчет. Общая потребность в средствах составляет 260 млн рублей. Активисты организации намерены добиваться на полном обеспечении льготников лекарствами.