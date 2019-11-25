Махачкала, , 08:59 — REGNUM Аграрии Дагестана собрали в 2019 году 97,4 тыс. тонн риса, что стало для региона рекордным показателем за последние 32 года. Культуру убрали с площади 21,4 тыс. га при средней урожайности 45,5 ц/га, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Наилучшие результаты развития отрасли рисоводства в Дагестане до этого были достигнуты в 1987 году. Тогда с площади 26,2 тыс. га было собрано 89,1 тыс. тонн риса. При этом с 2008 года площади посевов риса в регионе выросли на 152,7%.

В ведомстве напомнили, что за последний год в Дагестане было открыто три рисоперерабатывающих производства. Они расположены в непосредственной близости от рисовых чеков в Кизлярском районе и способны переработать около 50% производимого в регионе риса-сырца. При одном из заводов также функционирует селекционно-семеноводческий центр, где за сутки могут подготовить около 300 тонн семенного материала.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Дагестане также был собран рекордный за последние 30 лет урожай винограда — 189,4 тыс. тонн. «Солнечную ягоду» аграрии убрали с площади 20,4 тыс. га. Средняя урожайность составила 92,7 ц/га.