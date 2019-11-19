Махачкала, , 08:36 — REGNUM Рекордный за последние 30 лет урожай винограда собрали аграрии Дагестана в 2019 году. Валовый сбор «солнечной ягоды» в регионе удалось довести до 189,4 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн больше показателя минувшего года, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Всего виноград в республике убран с площади 20,4 тыс. га. Средняя урожайность составила 92,7 центнера с одного гектара, что на 0,3% больше урожайности прошлого года. Лидерами по производству традиционно стали Дербентский, Каякентский и Магарамкентский районы, на долю которых пришлось более 58% валового производства.

Кроме того, от общего валового сбора винограда в Дагестане в этом году переработано 130,4 тыс. тонн. По этому показателю в регионе также установлен 30-летний рекорд — в 1990 году было переработано 129,5 тыс. тонн виноградного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Дагестане удалось собрать 178,3 тыс. тонн винограда, и тогда этот показатель стал для республики рекордным с 1991 года. На переработку было направлено свыше 120 тыс. тонн ягоды.

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