Вашингтон, , 16:06 — REGNUM В 2019 году общий объём инвестиций в технологические стартапы в Европе вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает CNBC.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналитик компании Atomico Том Вехмайер рассказал изданию, что на рост инвестиций в технологические стартапы европейских стран повлияла торговая война между Китаем и США. На этом фоне европейский технологический сектор оказался относительной стабильной площадкой, которой заинтересовались в том числе североамериканские и азиатские инвесторы.

В результате общий объём инвестиций в технологические стартапы Европы в 2019 году достиг $34 млрд, что на 40% больше, чем в 2018 году.

«Они [инвесторы из США и стран Азии] не использовали бы капитал, если бы не верили, что эти инвестиции окажутся такими же прибыльными, как в домашнем регионе», — объяснил Вехмайер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября бывший госсекретарь США и эксперт в области международных отношений Генри Киссинджер заявил, что Китай и США близки к началу холодной войны.