Яунде, 23 ноября 2019, 13:48 — REGNUM Президент Камеруна Пол Бийя призвал страны Центральной Африки к диверсификации экономики и улучшению делового климата в стране, об этом 23 ноября сообщает Anadolu Ajansi.
Заявление было сделано во время внеочередного саммита Экономического сообщества стран Центральной Африки, прошедшего в столице Камеруна, городе Яунде.
Страны-участники пришли к соглашению об осуществлении стратегии коллективного восстановления стран региона при поддержке Международного валютного фонда, а также Африканского банка развития.
Напомним, темпы экономического роста стран Центральной Африки за 2018 год составили 1,8%, инфляция за данный период не поднялась выше 3%, также снизился внешний долг.
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