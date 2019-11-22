Сеул, , 13:09 — REGNUM С первого по третий кварталы 2019 года экспорт твердотельных накопителей SSD из Южной Кореи сократился на 46,9%, до 3,7 трлн вон (~$3,13 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации производителей электроники (KEA).

По их словам, на сокращение экспорта повлияло сокращение спроса. По данным исследовательской компании IHS Markit, в третьем квартале 2019 года объем мирового рынка накопителей SSD сократился на 27,9%, а стоимость накопителей — на 38,4%.

Известно, что в первом квартале года экспорт твердотельных накопителей в мире сократился на 55,6%, во втором квартале — на 53,1%.

Отметим, что во втором квартале года лидерами рынка накопителей стали Samsung Electronics (30,6%), Intel (17,4%) и Western Digital (11,2%).