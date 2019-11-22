Белокуриха, Алтайский край, , 12:02 — REGNUM Алтайским городам-курортам в текущем отопительном сезоне решительно не везёт. Если в Яровое в самые морозы завезли некачественный уголь, и тысячи граждан теперь мёрзнут в своих квартирах, то в Белокурихе — другая напасть. Там граждане несколько лет платили за тепло по завышенному тарифу, в который были включены траты коммунальщиков на автомойку, кофемолку и прочие расходы. Как передаёт Biysk-ok.ru со ссылкой на группу местных депутатов, цены на тепло в городе почти двукратно превышают федеральный индекс.

«На протяжении двух лет мы пытались разобраться с этим вопросом, в то время АО «Теплоцентраль» не пошло на общение. Последняя их инициатива и письмо в отношении депутатов было о том, что они хотели поднять тариф с 2019 года, с первого квартала на 4,8%, а со второго полугодия на 10,7%, что превышало федеральный индекс практически в два раза. Мы их просьбу отклонили», — поясняют депутаты.

В дело вмешалась прокуратура, которая и установила, что региональное управление по тарифам необоснованно учло при расчете базового уровня операционных расходов АО «Теплоцентраль Белокуриха» расходы на оплату иных работ и услуг в размере 2188,087 тыс. руб., среди которых: услуги автомойки двух автомобилей (легкового и джипа), юридические услуги и прочее. Кроме того, расходы на приобретение малоценных основных средств: кондиционер, кофемолка, бензопила, пылесос и другое на сумму в размере 523,28 тыс. руб.

В итоге решением суда действующий тариф был отменен, и теперь депутаты надеются, что управлению по ценам и тарифам «хватит совести» не обжаловать данное решение.

Как уже сообщало ИА REGNUM в начале октября 2019 года, двоим чиновникам из аппарата Госинспекции Алтайского края скостили премию из-за проблем с отопительным сезоном в Белокурихе, которые были выявлены Генпрокуратурой РФ по итогам проверки, инициированной в связи с обращениями граждан.

Отмечалось, что только по итогам внесения представления в адрес АО «Теплоцентраль Белокуриха» и инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края в этом алтайском городе-курорте была разработана и утверждена программа энергосбережения до 2023 года, активизирована работа по взысканию дебиторской задолженности и полностью погашена кредиторская задолженность за электроэнергию.

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