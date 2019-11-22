Подгорица, , 10:28 — REGNUM «В мире не так много городов, которые могут похвастаться таким динамичным и универсальным развитием, как в случае с черногорским городом Тиват», — заявил президент Черногории Мило Джуканович в поздравлении по случаю Дня города Тиват, популярного среди российских туристов, пишет черногорское новостное агентство RCTG.

«Сохраняя традиционные средиземноморские культурные и архитектурные ценности и следуя самым современным туристическим тенденциям, Тиват заслуженно занял высокое место в списке быстрорастущих и высококачественных туристических направлений», — утверждает Мило Джуканович.

В период процветания черногорского государства после восстановления его независимости, посредством процесса присоединения к НАТО и продвижения к членству в ЕС, Тиват, по его словам, благодаря труду своих горожан и городской администрации, безоговорочно поддерживаемой правительством Черногории, рационально воспользовался имеющимися возможностями и сегодня представляет собой образец общего развития и прогресса страны.

«Начальные и запланированные проекты, прежде всего в транспортной инфраструктуре и туризме, которые направлены на расширение и дальнейшее развитие Тивата, гарантируют процветание города», — отметил Мило Джуканович.