Душанбе, , 02:00 — REGNUM Национальный банк Таджикистана (НБТ) создал Национальный процессинговый центр (НПЦ), который начал свою работу в пилотном режиме 18 ноября 2019 года.

По сообщению пресс-центра Нацбанка страны, основная цель НПЦ заключается в повышении уровня безопасности в сфере банковских переводов, а также эффективности работы данного экономического сектора страны. Помимо этого, НПЦ должен помочь финансово-банковскому сектору в снижении рисков, связанных с транзакцией денежных средств, и повышении уровня прозрачности банковских операций.

На сегодняшний день не все банковские пункты обслуживания заключают прямые договоры с отдельными платежными системами. В свою очередь это приводит к тому, что таджикистанцы не могут получить денежный перевод в любой кредитной организации страны.

По словам первого заместителя НБТ Джамолиддина Нуралиева, таджикистанские кредитные организации выплачивают денежные переводы клиентам. Однако некоторые иностранные платежные системы по различным причинам не могут погасить задолженности банкам по данным переводам.

Для устранения этих и других возможных рисков и был создан процессинговый центр.

Как сообщил зампредседателя Нацбанка Таджикистана, с января 2019 года руководство НБТ проводит переговоры с различными иностранными платёжными системами для снижения тарификации НПЦ, что позволит снизить комиссию на большую часть денежных переводов (порядка 80%) с 1,5% до 1%.

Напомним, что с 1 сентября 2019 года НБТ внедрил в банковский сектор страны новый механизм трансграничных переводов с Таджикистаном, согласно которому исключается взаимодействие банков напрямую с системами денежных переводов.