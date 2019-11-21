Нью-Йорк, США, , 23:26 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит переместились в «красную зону» после кратковременного роста на новостях о продолжении торговых переговоров США и Китая, 21 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones опустился на 15,18 пункта (0,05%), до 27 805,91 пункта, индекс S&P 500 упал на 1,59 пункта (0,05%), до 3106,87 пункта, индекс Nasdaq снизился на 9,13 пункта (0,11%), до 8517,60 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Wall Street Journal заявило о приглашении Китая к американским представителям продолжить торговые переговоры в Пекине, однако официальных заявлений о продолжении переговоров пока не было.

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