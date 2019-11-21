Пекин, , 22:47 — REGNUM В Пекине под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна прошел круглый стол с участием руководителей шести основных международных экономических и финансовых организаций, сообщает 21 ноября Синьхуа.

В четвертой по счету встрече китайского премьера в подобном формате участвовали президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф, генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер, генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа и председатель Совета по финансовой стабильности «Группы двадцати» Рэндал Куорлз.

Общая повестка встречи, подробности которой не раскрывались, обозначена как «Содействие открытости, стабильности и высококачественному развитию глобальной экономики».