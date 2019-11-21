Душанбе, , 12:11 — REGNUM За январь-октябрь 2019 года в Таджикистане добыто свыше 1,7 млн тонн угля, что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше на 144 тыс. тонн.

По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, общий объём продажи угля за указанный период составил порядка 1,7 млн тонн. Из них за рубеж было продано около 10,3 тыс. тонн угля, а внутри страны ТЭЦ «Душанбе-2» стала основным потребителем этого вида топлива — 944,8 тыс. тонн. Тогда как население приобрело лишь 124 тыс. тонн угля.

В министерстве отметили, что свыше 200 предприятий страны используют как топливо именно уголь.

Правительство страны планирует увеличить объем добычи угля в сравнении с показателем 1,9 млн тонн (2018 год) до 2 млн тонн в 2019 году.

В Таджикистане ведётся добыча двух видов угля: каменного и бурого. Однако по объёму производства бурый уголь уступает каменному.

Напомним, что объёмы добычи угля в стране растут с каждым годом. Так если в 2014 году было произведено более 870 тыс. тонн, то в 2015 году — более 1 млн тонн, в 2016 году — 1,4 млн тонн, в 2017 году — 1,7 млн тонн, то есть в два раза больше в сравнении с показателем 2014 года.