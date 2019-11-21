Вашингтон, , 11:19 — REGNUM

У США уже не осталось никаких реальных рычагов воздействия на проект строительства газопровода «Северный поток-2», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 21 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания американского сенатора Теда Круза.

Ранее сенатор заявил, что Конгресс или администрация президента США могут использовать механизм санкций для того, чтобы задержать или остановить проект, который принесет России «миллиарды долларов» (и которые та потратит на «подпитывание своей агрессии»). У России нет своих технологий прокладки газопровода по дну моря, санкции против компаний, которые занимаются этой работой, могут остановить проект, полагает сенатор.

« Политизация экономических вопросов в этой сфере никого уже не удивляет. Конгрессмены часто выступают с политическими заявлениями и пытаются довести их до уровня законопроектов. Поддержки эти инициативы обычно не получают, но рассматриваются и обсуждаются.

В случае с «Северным потоком» время для воздействия уже упущено. Дания как могла сдерживала строительство, но уже согласилась. Проект получил все разрешения, его реализуют европейские компании, а ЕС заявил о готовности поддерживать их.