Додома, , 15:05 — REGNUM Министр строительства, транспорта и связи Танзании Исаак Камвелве обратился к Африканскому банку развития (АфБР) с просьбой продолжить реализацию стратегии инвестирования средств в различные проекты по строительству дорог в стране.

Свою просьбу министр озвучил в городе Додоме в ходе переговоров с исполнительным директором банка по вопросам разработки и реализации финансовых проектов банка.

«Мы благодарим АфБР, одного из наших ключевых партнеров в предоставлении финансирования для реализации дорожных проектов и улучшения дорожной инфраструктуры в стране, мы настоятельно призываем вас продолжить финансирование, поскольку нам все еще необходимо продолжать соединять дорожную сеть с соседними странами», — отметил министр Камвелве.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, он добавил, что за последние 11 лет банк предоставил Танзании около миллиарда долларов США на строительство и восстановление 1655 километров автомобильных дорог, из которых строительство 1168 километров уже было завершено.

Министр упомянул некоторые из финансируемых АфБР проектов, которые были завершены при сотрудничестве с другими партнерами по развитию, в их числе восстановление дороги Аруша — Наманга (105 км), дороги Сингида — Бабати — Минджингу (223,5 км), дороги Иринга — Додома (260 км) и дороги Намтумбо — Тундуру (193 км).

Камвелве особо отметил среди дорожных проектов, реализуемых за счет средств, выделенных африканским банком, проект строительства дороги Табора-Кога-Мпанда (349 км), дороги Танга-Пангани-Багамойо (246 км), кольцевой дороги в городе Додоме и строительство аэропорта в столице.

В свою очередь, исполнительный директор АфБР Амос Чепту подчеркнул, что банк будет продолжать финансировать различные проекты, в том числе дорожные, для оказания поддержки экономического развития стран Африки.