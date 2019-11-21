Наньнин, Китай, , 08:20 — REGNUM Объем внешней торговли Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая за первые десять месяцев 2019 года достиг 384,11 млрд юаней ($54,76 млрд), что на 12,9% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

За первый десять месяцев года торговля Гуанси со странами «Пояса и пути» выросли на 12,3%, достигнув объема 208,13 млрд юаней, сообщили таможенные власти столицы региона города Наньнина. Показатели вышли на 2,9 процентных пункта выше, чем в среднем по стране за этот период.

С января по октябрь 2019 года экспорт региона составил 212,37 млрд юаней, что на 21,4% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Импорт вырос на 3,8% до 171,74 млрд юаней.

Торговля Гуанси со странами АСЕАН достигла 190,5 млрд юаней за указанный период, что на 11,9% больше в годовом исчислении и составила 49,6% от общего объема внешней торговли региона.