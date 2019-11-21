Рига, , 00:26 — REGNUM За первые десять месяцев 2019 года латвийская национальный авиаперевозчик airBaltic обслужил 4 345 255 пассажиров или на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, информирует портал Dienas Business

В октябре числи пассажиров airBaltic составило 470 358. С начала года авиакомпания совершила 53 458 самолетовылетов, что на 11% больше, чем годом ранее. Заполняемость рейсов в 2019 составила 77%.

Флот airBaltic состоит из 37 воздушных судов. Из которых 20 Airbus A220−300, 5 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400 NextGen. Убытки airBaltic в первом полугодии равнялись 26,6 млн евро