Вашингтон, , 22:32 — REGNUM США и Китай вряд ли смогут завершить «первую фазу» торгового соглашения в 2019 году — в этом мнении сходится большинство экспертов, опрошенных Reuters как в Соединенных Штатах, так и в Китае, 20 ноября сообщает Reuters.

Заключение «первой фазы» торгового соглашения между Китаем и США уже должно было произойти на саммите АТЭС в Чили в середине ноября. Однако саммит был отменен из-за уличных беспорядков, а в отношениях Пекина и Вашингтона наступило очередное «похолодание» из-за акций протеста в Гонконге.

«Репрессии против демонстрантов в Гонконге, которыми руководит Пекин, уменьшают шансы на сделку» , — отмечает аналитик Center for the National Interest Кристиан Уитон.

В Китае также не готовы на сделку под давлением Белого дома из-за Гонконга и готовятся к продолжению экономического противостояния.

«Китай хочет заключить сделку, но готов к худшему сценарию — длительной торговой войне» , — отмечает редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

При этом меньше чем через месяц, 15 декабря, должны вступить в силу новые пошлины на $156 млрд китайских товаров, импортируемых в США. И президент США Дональд Трамп уже заявил, что готов «поднять тарифы ещё выше».

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