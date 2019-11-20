Москва, , 22:17 — REGNUM Экономическая система Китая по результативности превосходит экономику США и об этом, в том числе, свидетельствует торговая война, начатая Вашингтоном против КНР, заявил 20 ноября президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Владимира Путина, экономическая система Китая является уникальным явлением.

«Я с большой степенью уверенности могу утверждать, что это уникальное явление дает очень хороший результат», — сказал Владимир Путин.

Именно успехи экономики Китая, по мнению российского президента, обусловили «войну пошлин», начатую США.

При этом глава российского государства выразил уверенность в том, что Белый дом не заинтересован в критическом обострении отношений США с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон и Пекин продолжают торговую войну, начатую Белым домом. По заявлениям президента США Трампа, таким образом они хотят добиться «справедливого торгового соглашения».

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