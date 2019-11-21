Сеул, , 08:34 — REGNUM Южнокорейская корпорация Samsung Electronics по итогам третьего квартала смогла сохранить мировое лидерство в производстве телевизоров. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование портала IHS Markit.

Samsung Electronics занял 30,3% долю мирового рынка продаж телевизоров за период с июля по сентябрь. Второе место также занимает южнокорейская компания — LG Electronics с долей в 15,9%. Кроме того, Samsung удалось реализовать более половины премиальных телевизоров в мире стоимостью от 2500 долларов. Лидерство в данном сегменте во многом было обусловлено успехом новейшего телевизора QLED 8K — число заказов на данную модель достигло 1,3 млн штук.

В целом, Южная Корея занимает 46,2% мирового рынка телевизоров; на втором месте следует Китай с 23,2%, а на третьем — Япония с 17%.