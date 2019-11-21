Кабул, , 08:43 — REGNUM Официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан заявил, что Национальная комиссия по закупкам Афганистана одобрила 52 контракта, общая стоимость которых составляет 126 миллионов долларов США.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», решение об одобрении этих контрактов было принято на заседании Национальной комиссии по закупкам, на котором председательствовал президент Афганистана Ашраф Гани.

Согласно вышеупомянутому заявлению, подписанные контракты включают в себя реализацию различных проектов в сфере развития инфраструктуры, включая строительство участка дороги, соединяющей афганские провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) и Бамиан (столица провинции — г. Бамиан).

Президент отдал распоряжения официальным лицам Министерства транспорта и других государственных ведомств проследить за использованием средств, выделенных на реализацию этих проектов. Он также призвал их проконтролировать исполнение контрактов в условленные сроки, так как народ страны ждет реализации этих проектов в ближайшем будущем.