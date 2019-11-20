Анкара, , 21:05 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на расширенном собрании региональных представителей правящей Партии справедливости и развития в центральном штабе, заявил: «В 1987—1995 годах были проблемы, связанные с программой помощи в приобретении жилья. В этой связи мы после прихода к власти выплатили 8 млн граждан более 3,5 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «С другой стороны, мы до последней копейки выплатили 23,5 млрд долларов долга МВФ и закрыли этот вопрос. Они (оппозиция) ведь читали нам наставления, вспомните, мол, вам нужно снова взять кредит у МВФ».

Турецкий лидер добавил: «Сначала устраивали встречи с теми, кто понятно зачем сюда приезжал, а потом начали выкручиваться. «Да, встречались, в этом нет ничего плохого!». Зависит ли что-то от вас? Вы все сделали вовремя, напустили дыма. Но вот только это мы пришли, выплатили долги и закрыли вопрос. Сейчас нам нет дела до МВФ, мы самодостаточны. Обратите внимание, все это то, что занимали и тратили до нас, а разгребать оставили нам. Мы решили все проблемы пол лозунгом: государство не должно быть в долгу у народа».