Москва, , 16:55 — REGNUM Российская Федерация и Украина обсуждают возможность прямых поставок российского газа в объеме 15 млрд кубометров в год. Об этом сегодня, 20 ноября, заявил министр энергетики России Александр Новак.

По словам Новака, в рамках последней трехсторонней консультации между представителями России, Украины и Евросоюзной комиссии, речь шла о возможности прямых поставок российского газа на Украину в объеме как минимум 15 млрд кубометров в год.

«Это те объёмы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трёхсторонних консультаций. Мы предлагали», — сказал Новак и подчеркнул, что Россия предлагает это уже далеко не в первый раз.

Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то Москва также рассматривает этот вопрос, но с учетом прямых поставок на внутренний рынок Украины, а не через фиктивный «реверс».

Сейчас консультации приостановлены, так как следует дождаться официального ответа Киева на предложение «Газпрома».

«Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать», — сказал Новак.

Напомним, что Россия предлагает Украине скидку при прямых поставках российского газа, а также сохранение транзита газа, предназначенного для ЕС, через украинскую территорию, но на определенных условиях.

В первю очередь — это отказ от взаимных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза». Киев уже высказался в том ключе, что это вряд ли возможно.