Москва, 20 ноября 2019, 12:41 — REGNUM Говоря о якобы аннексированных территориях, России для начала стоит напомнить Эстонии о Ништадтском мирном договоре, который завершил Северную войну между Россией и Швецией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия «должна вернуть» Эстонии «аннексированные территории». Такое требование высказал спикер парламента прибалтийской республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
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