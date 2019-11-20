Москва, , 12:41 — REGNUM Говоря о якобы аннексированных территориях, России для начала стоит напомнить Эстонии о Ништадтском мирном договоре, который завершил Северную войну между Россией и Швецией, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.

«Согласно договору участок Карелии, Эстляндия, Ингерманландия и Лифляндия отошли Петру I за 2 млн ефимков. В ценах на сегодняшний это порядка $350 млрд.

Соответственно, с начала Латвии и Эстонии нужно вернуть данную сумму России. Это плата за их суверенитет.

С точки зрения законодательства прибалтийские земли по-прежнему по праву принадлежат России, так как были куплены с соблюдением всех правовых норм.

У Латвии и Эстонии нет таких денег. Россия может взять и в евро. Пускай гордые прибалтийские страны возьмут кредит в ЕЦБ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия «должна вернуть» Эстонии «аннексированные территории». Такое требование высказал спикер парламента прибалтийской республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

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