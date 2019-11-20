Москва, , 12:22 — REGNUM С турами на Новый год и новогодние каникулы складывается «почти сенсационная картина». Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщается на сайте АТОР.

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По её словам, российские туристы на Новый год в основном поедут за «солнцем и морем». Доля пляжных туров (на ноябрь) на выездных направлениях составляет 60−65%.

В топ-10 самых востребованных выездных направлений вошли Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия.

Примечательно, что в новогоднем топе отсутствуют страны Европы. Ломидзе объяснила это тем, что на европейских направлениях практически нет чартеров, а регулярные рейсы за год подорожали на 10−15%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане начали активно бронировать туры для отдыха с детьми на новогодние каникулы.

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