Пекин, , 09:34 — REGNUM Главный экономический планировщик Китая Национальная комиссия по развитию и реформе одобрила в октябре восемь проектов инвестиций в основной капитал (FAI) суммарной стоимостью 44,2 млрд юаней (около $6,3 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Проекты касаются преимущественно энергетического сектора. FAI Китая за первые десять месяцев 2019 года оставались на стабильном уровне благодаря стремительному росту инвестиций в сферу высоких технологий. Так, этот показатель вырос на 5,2% в период с января по октябрь, в то время как инвестиции в высокотехнологическое производство и сферу высокотехнологических услуг взлетели на 14,5% и 13,7% в годовом исчислении за указанный период.

Как сообщало ИА REGNUM, нефинансовые прямые инвестиции Китая за рубеж за прошедшие десять месяцев года составили $90,46 млн, что на 5,4% больше в годовом исчислении.

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