Белград, , 07:42 — REGNUM Подписан коммерческий договор на строительство автомагистрали Рома — Шабац и скоростной дороги Шабац — Лозница в Сербии. Договор подписали министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович и исполнительный директор компании «Азвирт» Кемиль Алиев.

Автомобильный маршрут Рома — Шабац и большой мост через реку Сава будут построены через три года, а скоростная дорога на участке Шабац — Лозница до конца 2023 года, об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, пишет сербское новостное агентство RTS 19 ноября.

Общая длина этой дороги составляет 77 километров, а оценочная стоимость реализации проекта составляет 476 000 000 евро.

Президент Сербии Александр Вучич поздравил с подписанием договора и отметил, что это очень важное событие для Сербии.

«Мы построим в течение следующих трех лет 21,4-километровую автомагистраль от Ромы до города Шабац и новый мост через реку Сава в Шабце», — заявил Александр Вучич и добавил, что до конца 2023 года будет готова скоростная магистраль до Лозницы.

«Мы проделываем огромную работу, чтобы люди не уезжали отсюда. Строительство автодорог станет стимулом для развития края, привлечёт новые инвестиции в эту часть страны и гораздо большее число туристов», — заявил Александр Вучич.