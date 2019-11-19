Брюссель, , 22:14 — REGNUM Технические консультации по газу на уровне экспертов из России, Евросоюза и Украины состоятся 20 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

«Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра», — сказала Итконен.

По её словам, европейская сторона выступит за долгосрочное решение, предусматривающее транзит газа через украинскую территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию продолжить транзит газа через территорию Украины в 2020 году.