Москва, , 22:08 — REGNUM Из всех субъектов Северо-Западного и Сибирского федеральных округов только в трех регионах — Республика Карелия, Республика Коми и Томская область, государственные программы по формированию комфортной городской среды соответствуют правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве строительства РФ, остальные субъекты должны доработать свои государственные программы и представить их ведомству до конца текущего месяца.

В министерстве отметили, что в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в субъектах Северо-Западного и Сибирского федеральных округов в текущем году будет благоустроено 3857 объектов, работы еще продолжаются на 386 территориях и должны быть завершены до конца года.

«Все запланированные на 2019 год работы необходимо выполнить до конца текущего года, в противном случае, регион должен будет вернуть средства, полученные из федерального бюджета. Даже если объект частично финансируется из регионального и муниципального бюджетов, переносить работы за счет этих денег на последующие периоды нельзя. Объект должен вводиться целиком», — подчеркнул замглавы Минстроя Максим Егоров.