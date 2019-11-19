Киев, , 21:34 — REGNUM Временный поверенный посольства США в Киеве Уильям Тейлор сегодня, 19 ноября, провел встречу с руководством Национального банка Украины.

Соответствующую информацию подтверждает посольство США и пресс-служба НБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источникам, во встрече Тейлора с руководством НБУ приняли глава регулятора Яков Смолий, первый заместитель Екатерина Рожкова и заместитель Дмитрий Сологуб.

По информации посольства, представитель Вашингтона выразил поддержку независимости Нацбанка. Так, Тейлор заявил, что НБУ сыграл решающую роль в продвижении реформ, которые являются ключевыми для экономической стабильности и роста

Пресс-служба Нацбанка информирует, что стороны обсудили тему нынешних судебных процессов против бывших владельцев обанкротившихся банков.

По данным регулятора, Смолий заявил временному поверенному посольства США в Киеве, что Нацбанку очевидны попытки заинтересованных лиц, вероятно, из числа бывших владельцев банков, сделать невозмжным сотрудничество с МВФ — «с помощью информационных атак и судебных решений, целью которых является дискредитация НБУ и реформ в финансовом секторе».

ИА REGNUM напоминает, что ране эксперты заявили, что миссия МВФ может спешно отбыть из Киева из-за последних событий на Украине, связанных с задержаниями нескольких топ-банкиров.

За последние дни под прессинг украинских силовиков попали глава государственного «Укрэксимбанка»Александр Гриценко, иэкс-замглава Национального банка (НБУ), сейчас глава «Райффайзен Банк Аваль» Александр Писарук, а также почти десяток банкиров более мелкого ранга.