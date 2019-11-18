Киев, 18 ноября 2019, 19:27 — REGNUM Миссия МВФ может спешно отбыть из Киева из-за последних событий на Украине, связанных с задержаниями нескольких топ-банкиров.
Об этом сегодня, 18 ноября, заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Эксперт напоминает, что единственное требование МВФ, которое Украина до недавних пор выполняла, касалось реформы банковского сектора.
«Фонд полностью одобрял действия НБУ: и сектор очистили, и Нацбанк сделали независимым, и монетарную и фискальную политику улучшили… МВФ все эти годы хвалила Гонтареву и ее команду — едва ли не единственную из всей украинской власти», — отмечает он.
Голобуцкий напоминает, что в прошлый раз миссия находилась на Украине с визитом с 12 по 26 сентября.
«5 сентября неизвестные облили бензином и подожгли машину невестки Гонтаревой, 17-го — сожгли ее дом. 11-го, сразу после встречи Зеленского с Коломойским, в «Привате» устроили маски-шоу, а через неделю Гончарук заявил, что президент ведет переговоры с Коломойским относительно некоего «компромисса» в вопросе национализации банка. В ответ МВФ свернул миссию и еще раз повторил, что он категорически против отмены национализации», — подчеркивает эксперт.
Сейчас миссия Фонда вернулась в Киев, чтобы продолжить переговоры.
«Аккурат перед приездом НАБУ арестовало Александра Писарука — предправления Райффайзен Банка Аваль и экс-правую руку Гонтаревой, а позавчера — Александра Гриценко, предправления Укрэксимбанка… Ждем следующего спешного отбытия миссии», — прогнозирует специалист.
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Печерский райсуд Киева избрал меру пресеченияглаве государственного «Укрэксимбанка» Александру Гриценков виде залога в размере 2,999 млн грн без содержания под стражей. Банкира подозревают сразу по нескольким статьям — создание преступной организации; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; отмывание доходов, полученных преступным путем.
15 ноября Высший антикоррупционный суд отказал в аресте экс-замглавы Национального банка (НБУ)Александра Писарука, установив залог в размере 5 млн грн. По иронии, Писарук в 2016 г. занимал должность старшего эксперта МВФ по финансовому сектору.
14 ноября эксперты МВФ прибыли в Киев для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, поддерживаемой Фондом.