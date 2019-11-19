Бишкек, , 20:23 — REGNUM Киргизия экспортирует свою продукцию в 87 стран мира. Наиболее активно киргизстанские товары поставляются партнерам по СНГ и Евразийскому экономическому союзу, а также в страны ЕС и участникам Всемирной торговой организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 19 ноября.

По итогам девяти месяцев 2019 года объем экспорта киргизстанской продукции составил $1 млрд 356,5 млн (около 86,5 млрд рублей).

Отмечается, что республика поставляет за рубеж свыше 100 групп товарных номенклатур. При этом экспортируется преимущественно сельхозпродукция.

Так в январе — октябре текущего года Киргизия поставила в другие страны более 91,7 тысячи тонн овощей стоимостью $51,2 млн (более 3,2 млрд рублей). В Казахстан и в Россию за этот период экспортировано свыше 20 тысяч тонн киргизстанской молочной продукции.