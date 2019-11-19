Сеул, , 20:30 — REGNUM Прибыль десяти крупнейших южнокорейских конгломератов, а также 90 связанных с ними компаний, в третьем квартале сократилась сразу на 75,6%. Совокупный объём их операционной прибыли достиг 5,3 млрд долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Для сравнения, за тот же период прошлого года операционная прибыль только Samsung Electronics составила 11 млрд долларов. Прибыль конгломерата LG Group упала на 99,14%, Samsung Group — на 79,2%, Hanjin Group — на 69,6%, SK Group — на 87,4%. В то же время, Hyundai Motor продемонстрировала рост операционной прибыли до 1,05 млрд долларов, что в 4,7 раза выше прошлогоднего результата.

В целом, негативная тенденция обусловлена падением спроса за рубежом на продукцию южнокорейской промышленности — главным образом, жк-дисплеев, полупроводников, химической продукции, а также ущербом от санкций Японии, введённых в июле, поясняют эксперты.