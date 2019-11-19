Бишкек, , 19:41 — REGNUM Для властей Киргизии остается актуальным вопрос повышения транзитного потенциала страны. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 ноября, на форуме «Ускорение реформ для устойчивого развития».

По словам главы государства, республика нуждается в поддержке доноров, готовых выделить Киргизии деньги на эти цели.

«На обеспечение безопасности на автодороге Север — Юг дополнительно требуется $56,5 млн (3,6 млрд рублей). Потребуется около $500 млн (около 31,9 млрд рублей) для восстановления автодорог международного значения», — уточнил он.

Также киргизстанский лидер отметил, что в настоящее время самый крупный проект в транспортно-логистической сфере — это железная дорога Китай — Киргизия — Узбекистан.

«Весьма актуально, чтобы этот крупный проект международного значения получил поддержку со стороны наших партнеров», — подчеркнул он.

Еще одним важным, по мнению властей Киргизии, проектом Жээнбеков назвал модернизацию столичного аэропорта «Манас» и региональных воздушных гаваней республики.