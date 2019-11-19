Аддис-Абеба, , 18:43 — REGNUM Палата народных представителей Парламента Эфиопии получила законопроект о ратификации соглашения, заключенного правительствами Эфиопии и Джибути, о строительстве трубопровода для транспортировки на экспорт природного газа. Палата представителей обсудила законопроект, после того как министерства горнодобычи и природного газа двух стран подписали соглашения о строительстве газопровода стоимостью 4 миллиарда долларов США для транспортировки эфиопского газа на экспортный терминал в порту Джибути. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Reporter.

В 1970-х годах Эфиопия обнаружила обширные залежи газа в восточном бассейне региона Огаден. Китайская компания POLY-GCL Petroleum Investments занимается разработкой месторождений Калуб и Хиляля с момента подписания с Эфиопией соглашения о добыче в 2013 году.

Соглашение между Джибути и Эфиопией было заключено после того, как POLY-GCL подписала с Джибути соглашение для инвестирования заявленных 4 млрд долларов США в строительство газопровода, завода по сжижению и экспортного терминала, который будет расположен в Дамержоге, недалеко от границы Джибути с Сомали. Также стало известно, что Эфиопия ожидает более одного миллиарда долларов в год прибыли от продажи газа на мировом рынке.

Ожидается, что трубопровод будет транспортировать до 12 миллионов кубических метров газа в год из внутренних районов Эфиопии к побережью соседнего Джибути, где будет построен завод по производству сжиженного природного газа и экспортный терминал. Предполагается, что первоначальное строительство займет три года, а мощность завода может быть увеличена до 10 млн тонн в год.

Ожидается, что Эфиопия войдет в список основных производителей природного газа в Африке, когда она начнет промышленную добычу недавно обнаруженных огромных запасов природного газа в Арба-Мынче в южной части страны.