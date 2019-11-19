Аддис-Абеба, , 18:07 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе открыла свою работу конференция, посвященная «Неделе промышленности и инноваций Африки — 2019». Конференция организована Комиссией по торговле и промышленности Африканского союза (AUC) в партнерстве с Центром международной торговли Эфиопии, Корейско-Африканским фондом и Эфиопской торговой палатой. В Неделе инноваций примут участие по меньшей мере 1000 делегатов из частного сектора, государственного сектора, представители гражданского общества, партнеры по развитию, а также сотрудники аналитических центров по торговле и промышленности в Африке и за ее пределами. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Отраслевые предприятия, такие как высокотехнологичные компании IT-сферы, производители товаров, туристические компании, медицинские клиники, предприятия автомобилестроения также представлены на конференции, призванной продвигать Африканское континентальное соглашение о свободной торговле (AfCFTA). Африканская инновационно-промышленная неделя проходит под девизом «Позиционирование африканской промышленности на свободном рынке AfCFTA».

Обсуждения на конференции будут проходить вокруг перехода от Целей развития тысячелетия к Целям устойчивого развития ООН и 50-летнему плану развития Африки «Повестка дня 2063».

Согласно докладу Комиссии по торговле и промышленности АС, Континентальное соглашение о свободной торговле в Африке охватывает рыночную площадку с общим ВВП не менее чем 3,4 трлн долларов США и обладает потребительским потенциалом в 1,27 млрд долларов США.

Государственный министр торговли и промышленности Мысгану Арга Моах от имени правительства Эфиопии выразил удовлетворение тем, что Эфиопия является принимающей стороной такого мероприятия. «Неделя инноваций Африки — 2019» организуется в нужное время, когда континент говорит об укреплении Единой Африки посредством региональной интеграционной платформы Африканской зоны свободной торговли», — подчеркнул министр.