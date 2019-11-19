Москва, , 16:53 — REGNUM Во вторник, 19 ноября, стартовал новый всероссийский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональный конкурс «Учитель будущего». В этот же день была открыта регистрация участников проекта на сайте конкурса TeachеrOfFuture.ru. Заявочная кампания продлится до 31 декабря 2019 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы как инструмента междисциплинарного взаимодействия учителей и формирования целостной картины мира у школьников, а также «триединства»: педагоги являются не только носителями информации в области преподаваемой дисциплины, но и видят её место в системе знаний, а также оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Участиев конкурсе могут принять как учителя, которые давно в профессии, так и педагогис небольшим стажем работы, также отсутствуют возрастные ограничения.

«Учителя ежедневно в своей профессиональной деятельности формируют навыки командной работы у школьников. А для этого нужно не только владеть теориейи практикой, но и распространять уже успешные и инновационные модели образования, которые формируются у нас в разных уголках страны, — отметила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, — Мы постарались сделать так, чтобы новый конкурс «Учитель будущего» стал не только ярким соревнованием в педагогическом сообществе, но и помог каждому его участникув совершенствовании профессиональных знаний и навыков командной работы».

Командный учительский конкурс «Учитель будущего» пройдет в три этапа: регистрацияи заочный отборочный этап, очные окружные полуфиналы и финал. Для участия в конкурсе каждому члену команды, которая состоит из трех учителей одного общеобразовательного учреждения, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса и заполнить до 31 декабря анкету.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса, который пройдет в январе2020 года, состоит из трех блоков: вопросы из области предмета и методики его преподавания, вопросы по психологии и педагогике, проверка знаний норм русского языка. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы.

«Образование — это вещь с одной стороны очень индивидуальная, а с другой стороны она объединяет всю страну больше, чем что бы то ни было. Человек хочет быть востребованным. С точки зрения востребованности, наверное, никто не может сделать так много, как именно система образования, — отметил помощник Президента России Андрей Фурсенко, — Я согласен с коллегами, спроси каждого из нас, и мы назовем одного-двух людей, которые сыграли для нас важнейшую роль. Это учителя!».

На полуфиналах, которые пройдут во всех федеральных округах, учителям предстоит, поделившись на потоки, выполнить задания трех треков: решение кейсов (реальные ситуации из школьной жизни), разработка междисциплинарного урока, игры и формы проверочной работы (или фрагмента), а также дебаты по различным дискуссионным вопросам образования. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, станут финалистами конкурса.

«Ценность таких профессиональных конкурсов, как «Учитель будущего», в том, что они способны наглядно показать, почему, говоря о развитии качества образования, мы можем опираться, прежде всего, на наших педагогов. Талант и самоотдача, любовь к детям и своему труду, предметные знания и навыки наставника и психолога — все это качества, характеризующие российского педагога, и благодаря конкурсу мы увидим лучшие педагогические практики со всей страны. Работа в школе — это всегда особая атмосфера педагогического коллектива. Она во многом зависит от сплоченности, и в том, что конкурс проходит в командном режиме — еще одно из его достоинств, — прокомментировала Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, — По итогам конкурса мы планируем запустить работу Клуба учителей будущего, ежегодно расширяя его список полуфиналистами и финалистами конкурсных испытаний. Победители — 30 лучших команд смогут принять участие в стажировках как внутри страны на базе ведущих школ и вузов, так и в рамках международных программ обмена педагогическим опытом. Убеждена, что конкурс получит широкий отклик и соберет множество участников со всех регионов страны».

Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут 100 команд учителей. Ключевыми испытаниями финала будут: коллективный междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и конференция в стиле TED (формат предполагает распространение уникальных идей посредством семиминутного публичного выступления, в рамках которого оратор раскрывает основные тезисы своей идеи на заданную тему).

«Профессиональный конкурс «Учитель будущего» стал 22-м проектом платформы «Россия — страна возможностей». На форуме «Территория смыслов», который в этом году впервые прошел на базе нашего образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж» — сформировался запрос на новый конкурс для учителей. Мы с вниманием отнеслись к предложениям и пожеланиям педагогов, готовя этот проект. Конкурс охватит всю страну, мы приглашаем к участию команды учителей школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, учителей начальных классов, а также педагогов воспитательных служб без ограничений по возрасту и стажу. Конкурс «Учитель будущего» призван найти не просто талантливых учителей, но в первую очередь педагогов, умеющих работать сообща, понимающих, что эффект от совместной работы команды качественно превосходит эффект от работы отдельных людей», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

«Мы много говорим о том, что у современных школьников нужно воспитывать гибкие компетенции — коммуникативные навыки, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление. Но эти качества важны и учителям. Особо хочу отметить, что конкурс командный и направлен на развитие этих компетенций, создание междисциплинарной среды в наших школах, — отметила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, — Уверена, что мы получим не просто набор лучших педагогов-предметников, а сообщества единомышленников профессионалов, нацеленных на один результат. Важно, чтобы в школах будущего работали не отдельные звезды, а созвездия учителей, и такой эффект поможет добиваться лучших результатов для наших детей».

Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

«Основная задача учителя — вызвать у ребёнка интерес к учёбе. Наша задача — задача государства, городских властей — создать для учителя мотивирующую среду, сделать его труд — престижным и уважаемым. Поэтому помимо материальной части — высокой заработной платы, создания комфортных условий для преподавания — очень важно проводить стимулирующие конкурсы и олимпиады. Чтобы преподаватели могли обмениваться опытом, повышать своё профессиональное мастерство. В Москве проводится ряд конкурсов: это и «Учитель информатики», и «Учитель большого города» и другие. Сегодня стартует новый конкурс «Учитель будущего», и мне очень приятно, что общероссийский конкурс стартует в столице. Особенность конкурса в том, чтоон является командным. И я, конечно, искренне желаю победы московским учителям!» поделилась заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.