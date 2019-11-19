Москва, , 16:08 — REGNUM Законопроект о расчете единой минимальной цены табачной продукции внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Сергеем Катасоновым, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Сигареты

Этот показатель предлагается устанавливать на уровне минимальной налоговой составляющей (МНС), рассчитанной на пачку сигарет, с применением повышающего коэффициента 1,4.

«Предложение о применении повышающего коэффициента основано на анализе рынка табачной продукции с учетом заявленных производителями МРЦ, зарегистрированных в информационной системе общего пользования ФНС России и призвано устранить возможность реализации нелегальных сигарет по заниженным ценам», — указали парламентарии.

Предлагаемые изменения подразумевают ежегодную индексацию минимальной цены на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов и будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса, отмечают авторы.