Москва, , 15:58 — REGNUM В США 20 ноября уже традиционно публикуется блок данных, связанных с запасами нефти. Уже почти месяц данные показывают, что запасы сырой нефти сильно увеличиваются в штатах. Безусловно, для мировой экономики это не очень хорошо, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Поэтому данные, которые выйдут 20 ноября могут сильно сдвинуть котировки нефти. Если все-таки запасы начнут сокращаться, можно будет увидеть укрепление цен на нефть. Если данные опять превзойдут прогнозы, то нефть марки Brent продолжит снижение.

Нефть также очень чувствительна к событиям с торговых войн. Прошла новость о том, что США и Китай собираются договариваться — нефть растёт. Прошла новость о том, что кто-то сомневается в сделке — нефть в цене упала.

Вот и последняя значимая новость с «поля боя» была о том, что Пекин пессимистичен в отношении заключения сделки из-за нежелания президента США Дональда Трампа отменять тарифы. Вот и «расстроилась» нефть, показывая снижение котировок во второй половине дня 18 ноября.

Пока не появятся позитивные события нефть и дальше будет снижаться. Цель снижения по совокупности всех факторов может выступать диапазон цен $60−61,30 в ближайшие дни», — считает эксперт.

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