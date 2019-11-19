Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM Портовый терминал в Ростове-на-Дону будет реконструирован. Инвестором выступит компания «Астон», которая вложит 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Соглашение между правительством Ростовской области и компанией подписано на полях международного форума «Транспорт России». Уточняется, что инвестора намерен расширить возможности объекта по приёмке и отгрузке зерна. Ожидается, что после проведения работ проектная мощность отгрузки составит 2−2,5 млн тонн в год. Завершить реконструкцию планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Ростовская область представит проекты на сумму 160 млрд рублей.

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